ponte sullo stretto bocciato dalla corte dei conti salvini e meloni furiosi

Plot twist nella saga infinita del Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti ha deciso di non concedere il visto di legittimità alla delibera Cipess che, la scorsa estate, aveva dato il via libera al progetto definitivo del collegamento tra Sicilia e Calabria. Una bocciatura che di fatto congela l'iter del Ponte di Messina, almeno per ora. Le motivazioni ufficiali saranno rese note entro 30 giorni, ma nel comunicato diffuso dai magistrati contabili si specifica che il controllo ha riguardato l' utilizzo dei fondi del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc), richiamati dall'articolo 1, comma 273-bis, della legge 2132023.

