Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti Salvini e Meloni furiosi

Quifinanza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Plot twist nella saga infinita del Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti ha deciso di non concedere il visto di legittimità alla delibera Cipess che, la scorsa estate, aveva dato il via libera al progetto definitivo del collegamento tra Sicilia e Calabria. Una bocciatura che di fatto congela l’iter del Ponte di Messina, almeno per ora. Le motivazioni ufficiali saranno rese note entro 30 giorni, ma nel comunicato diffuso dai magistrati contabili si specifica che il controllo ha riguardato l’ utilizzo dei fondi del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc), richiamati dall’articolo 1, comma 273-bis, della legge 2132023. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

ponte sullo stretto bocciato dalla corte dei conti salvini e meloni furiosi

© Quifinanza.it - Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti, Salvini e Meloni furiosi

Altri contenuti sullo stesso argomento

ponte stretto bocciato cortePonte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti, Salvini e Meloni furiosi - La Corte dei Conti respinge il progetto del Ponte sullo Stretto, giudicando irregolare la delibera Cipess. Segnala quifinanza.it

ponte stretto bocciato corteLa Corte dei Conti blocca la delibera sul Ponte sullo Stretto, Meloni: “Ennesimo atto di invasione dei giudici” - La sezione centrale della Corte dei Conti ha bocciato la delibera CIPESS che sbloccava i fondi per il Ponte sullo Stretto ... Come scrive fanpage.it

ponte stretto bocciato corteL’EDICOLA, Repubblica: “Ponte sullo Stretto bocciato. Meloni: invasione dei giudici”. Il Corriere: “Stop al Ponte, ira del governo”. Libero: “Giustizia sotto un ... - “Stop al Ponte, ira del governo” ( Il Corriere della Sera ). Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Bocciato Corte