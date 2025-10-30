Ponte sullo Stretto Bandecchi difende il governo | Mi auguro che i rilievi della Corte non siano politici

"La mancata apposizione del visto di legittimità sulla delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto è un problema per il Paese, non solo per il governo. Come dico da mesi, questa grande opera deve fondarsi su progetti e atti perfetti, si devono evitare ombre e lacune e in caso di realizzazione si deve tenere altissima la guardia contro i probabili tentativi di infiltrazioni delle organizzazioni criminali. Per commentare nella sostanza la decisione della Corte si deve necessariamente attendere la pubblicazione delle motivazioni che, per il bene della democrazia e dell'equilibrio dei poteri dello Stato, mi auguro saranno di esclusivo carattere tecnico contabile e non politico, come invece contestato dalla Presidente Meloni e dalla maggioranza di governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

