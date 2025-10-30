Ponte Stretto Schlein | Governo sia responsabile si fermi Gravi parole Meloni su Corte Conti – Il video

Open.online | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 ''Il Ponte è un progetto inutile, vecchio e dannoso dal punto di vista ambientale ed economico. Chiediamo al governo di agire con responsabilità e di fermarsi, non andare avanti''. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

ponte stretto schlein governoPonte Stretto, Schlein: Governo sia responsabile, si fermi. Gravi parole Meloni su Corte Conti - Roma, 30 ottobre 2025 ''Il Ponte è un progetto inutile, vecchio e dannoso dal punto di vista ambientale ed economico. Scrive msn.com

ponte stretto schlein governoPonte Stretto, Schlein: Governo sia responsabile, si fermi. Gravi parole Meloni su Corte Conti – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 ''Il Ponte è un progetto inutile, vecchio e dannoso dal punto di vista ambientale ed economico. Lo riporta open.online

ponte stretto schlein governoStop al Ponte sullo Stretto. Il Governo frena e attende le motivazioni della Corte dei Conti - La premier riunisce lo stato maggiore dell'esecutivo per studiare una strategia. Scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Schlein Governo