Ponte Stretto Salvini | Non voglio pensare a vendetta magistrati per Riforma giustizia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Non voglio pensare che qualcuno si vendichi contro siciliani e calabresi per una riforma approvata dal dal Parlamento. Non voglio pensare che sia così". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini al termine della riunione con Giorgia Meloni a palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto risponde a chi gli chiede di una possibile correlazione con la riforma della Giustizia, appena approvata dal Parlamento. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

