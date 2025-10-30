Ponte Stretto Salvini | Nessuno scontro tra poteri Stato Opera unica al mondo che serve al Paese
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Senza nessuno scontro tra poteri dello Stato daremo tutte le informazioni che ci vengono richieste. Ci lavoro da tre anni, ci lavorerò per 3 anni e due mesi e poi mi dicono gli ingegneri che in sette anni l'Italia avrà un'opera unica al mondo, quindi va bene così”. Lo ha detto il vice premier e Ministro delle Infrastrture Matteo Salvini, parlando fuori da Palazzo Chigi al termine del vertice di governo sul Ponte sullo Stretto. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Ponte sullo Stretto, Meloni convoca riunione d'urgenza a Palazzo Chigi - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Ponte Stretto, Salvini: Nessuno scontro tra poteri Stato. Opera unica al mondo che serve al Paese - Ci lavoro da tre anni, ci lavorerò per 3 anni e due mesi e poi mi dicono gli ingegneri che in sette ... Lo riporta ilgiornale.it
Ponte sullo Stretto, Salvini: “Risponderemo a Corte dei Conti, il progetto va avanti” - Il governo ha detto che nonostante la delibera negativa della Corte dei Conti il Ponte sullo Stretto sarà realizzato comunque ... Riporta fanpage.it
Stop al Ponte sullo stretto. Il Governo attende le motivazioni della Corte dei Conti - La premier riunisce lo stato maggiore dell'esecutivo per studiare una strategia. Da avvenire.it