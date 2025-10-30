Ponte Stretto Salvini | Nessuno scontro tra poteri Stato Opera unica al mondo che serve al Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Senza nessuno scontro tra poteri dello Stato daremo tutte le informazioni che ci vengono richieste. Ci lavoro da tre anni, ci lavorerò per 3 anni e due mesi e poi mi dicono gli ingegneri che in sette anni l’Italia avrà un’opera unica al mondo, quindi va bene così”. Lo ha detto il vice premier e Ministro delle Infrastrture Matteo Salvini, parlando fuori da Palazzo Chigi al termine del vertice di governo sul Ponte sullo Stretto. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online