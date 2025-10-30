Ponte Stretto Salvini | Nessuno scontro tra poteri Stato Opera unica al mondo che serve al Paese – Il video

Open.online | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Senza nessuno scontro tra poteri dello Stato daremo tutte le informazioni che ci vengono richieste. Ci lavoro da tre anni, ci lavorerò per 3 anni e due mesi e poi mi dicono gli ingegneri che in sette anni l’Italia avrà un’opera unica al mondo, quindi va bene così”. Lo ha detto il vice premier e Ministro delle Infrastrture Matteo Salvini, parlando fuori da Palazzo Chigi al termine del vertice di governo sul Ponte sullo Stretto. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

