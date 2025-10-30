Ponte Stretto Salvini | Mettere in sicurezza fondi già stanziati in Manovra
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Attenderemo i rilievi con estrema tranquillità e risponderemo punto per punto, poi partiranno i cantieri. Ci sto lavorando da tre anni e continuerò. Ora c'è da mettere in sicurezza òe risorse previste nella Manovra", così Salvini sul Ponte sullo stretto dopo la bocciatura della Corte dei Conti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
