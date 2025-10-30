Ponte Stretto Salvini | Mettere in sicurezza fondi già stanziati in Manovra – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Attenderemo i rilievi con estrema tranquillità e risponderemo punto per punto, poi partiranno i cantieri. Ci sto lavorando da tre anni e continuerò. Ora c'è da mettere in sicurezza òe risorse previste nella Manovra", così Salvini sul Ponte sullo stretto dopo la bocciatura della Corte dei Conti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
La Corte dei conti ha deciso di non concedere il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto. Il no al Ponte è arrivato dalla «sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti» che, «all’esito della C - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, Salvini: "Risponderemo alla Corte dei conti punto per punto" - Al primo il Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, ... Secondo iltempo.it
Ponte Stretto, Salvini: Mettere in sicurezza fondi già stanziati in Manovra - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Attenderemo i rilievi con estrema tranquillità e risponderemo punto per punto, poi partiranno i cantieri. Da msn.com
Ponte sullo Stretto, Salvini: “Attendiamo i rilievi della Corte dei Conti, ma l’opera andrà avanti” - “Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei Conti, a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto. Come scrive 98zero.com