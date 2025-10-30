Ponte Stretto Salvini | Determinati ad andare avanti rispettate normative

“ Sono assolutamente tranquillo, determinato. Abbiamo calendarizzato i prossimi passi: nel primo Cdm a giorni informerò i colleghi su come intendiamo andare avanti, mettere in sicurezza i fondi necessari all’opera che siamo determinati a portare avanti. Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei Conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto perché abbiamo rispettato tutte le normative “. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini al termine della riunione con Giorgia Meloni a palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto dopo lo stop della Corte dei Conti al progetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

