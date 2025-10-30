Ponte Stretto Salvini | Determinati ad andare avanti rispettate normative

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Sono assolutamente tranquillo, determinato. Abbiamo calendarizzato i prossimi passi: nel primo Cdm a giorni informerò i colleghi su come intendiamo andare avanti, mettere in sicurezza i fondi necessari all’opera che siamo determinati a portare avanti. Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei Conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto perché abbiamo rispettato tutte le normative “. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini al termine della riunione con Giorgia Meloni a palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto dopo lo stop della Corte dei Conti al progetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ponte stretto salvini determinati ad andare avanti rispettate normative

© Lapresse.it - Ponte Stretto, Salvini: "Determinati ad andare avanti, rispettate normative"

News recenti che potrebbero piacerti

ponte stretto salvini determinatiPonte Stretto, Salvini: "Determinati ad andare avanti, rispettate normative" - Abbiamo calendarizzato i prossimi passi: nel primo Cdm a giorni informerò i colleghi su come intendiamo andare ... Secondo lapresse.it

ponte stretto salvini determinatiPonte sullo Stretto, Salvini: "Risponderemo alla Corte dei conti punto per punto" - Al primo il Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, ... Lo riporta iltempo.it

ponte stretto salvini determinatiPonte Stretto, Salvini: tranquillo, risponderemo alla Corte dei Conti - Primo Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, mettere in sicur ... Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Salvini Determinati