Ponte Stretto Salvini | Determinati ad andare avanti rispettate normative
“ Sono assolutamente tranquillo, determinato. Abbiamo calendarizzato i prossimi passi: nel primo Cdm a giorni informerò i colleghi su come intendiamo andare avanti, mettere in sicurezza i fondi necessari all’opera che siamo determinati a portare avanti. Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei Conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto perché abbiamo rispettato tutte le normative “. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini al termine della riunione con Giorgia Meloni a palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto dopo lo stop della Corte dei Conti al progetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
La ministra Calderone: il ponte sullo Stretto porta molto lavoro - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Ponte Stretto, Salvini: "Determinati ad andare avanti, rispettate normative" - Abbiamo calendarizzato i prossimi passi: nel primo Cdm a giorni informerò i colleghi su come intendiamo andare ... Secondo lapresse.it
Ponte sullo Stretto, Salvini: "Risponderemo alla Corte dei conti punto per punto" - Al primo il Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, ... Lo riporta iltempo.it
Ponte Stretto, Salvini: tranquillo, risponderemo alla Corte dei Conti - Primo Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, mettere in sicur ... Secondo quotidiano.net