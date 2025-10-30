Ponte Stretto oggi riunione a Palazzo Chigi con Meloni
Si terrà a metà mattinata – a quanto si apprende da fonti di governo – la riunione convocata d’urgenza dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo lo stop della Corte dei Conti alla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto. L’incontro servirà ad “affrontare la questione”, spiega il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini al Corriere della Sera, anticipando che “la mia proposta è quella di tornare in Consiglio dei ministri e approvare di nuovo il progetto. E poi lo approverà il Parlamento”. Siracusano: “Governo può superare i rilievi della Corte dei Conti e andare avanti”. “Sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto il governo, così come già annunciato dal premier Meloni e dal ministro Salvini, andrà avanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
PONTE SULLO STRETTO, PER MELONI E SALVINI "SCELTA POLITICA" | Il "no" della Corte dei conti, le reazioni leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/29/ponte-sullo-stretto-per-salvini-e-una-scelta-politica-arriva-il-no-della-corte-dei-conti-per-il-visto-di- - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha difeso a spada tratta l'opera del Ponte sullo Stretto, confermando che il percorso va avanti spedito nonostante il vaglio della Corte dei Conti - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi - Una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti ch ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Ponte sullo stretto bloccato dalla Corte dei Conti, Meloni: «Ennesima invasione dei giudici» - Al termine di una lunga riunione in Camera di Consiglio, la Corte dei Conti ha deciso di non concedere il visto di legittimità e la registrazione ... Come scrive ilgazzettino.it
Ponte sullo Stretto, oggi il parere «non vincolante» della Corte dei Conti - Il Governo potrebbe decidere di andare avanti con «un'apposita deliberazione da parte del Consiglio dei ministri» ... corrieredellacalabria.it scrive