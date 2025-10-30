Si terrà a metà mattinata – a quanto si apprende da fonti di governo – la riunione convocata d’urgenza dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo lo stop della Corte dei Conti alla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto. L’incontro servirà ad “affrontare la questione”, spiega il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini al Corriere della Sera, anticipando che “la mia proposta è quella di tornare in Consiglio dei ministri e approvare di nuovo il progetto. E poi lo approverà il Parlamento”. Siracusano: “Governo può superare i rilievi della Corte dei Conti e andare avanti”. “Sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto il governo, così come già annunciato dal premier Meloni e dal ministro Salvini, andrà avanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ponte Stretto, oggi riunione a Palazzo Chigi con Meloni