Ponte Stretto Meloni | incuriosita da rilievi Corte opera resta
Roma, 30 ott. (askanews) – “Alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un po’ incuriosita di fronte ad alcuni rilievi come quello nel quale ci si chiedeva per quale ragione avessimo condiviso una parte della documentazione via link perché verrebbe voglia di rispondere perché c’è internet. Dopodiché il governo aspetta i rilievi, risponderà ai rilievi, sia chiaro che l’obiettivo è fare il ponte sullo stretto di Messina, che è un’opera strategica, sarà un’opera ingegneristica unica al mondo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Tg1. “Voglio dire anche questo, noi siamo eredi di una civiltà che con i suoi ponti ha meravigliato il mondo per millenni e io non mi rassegno all’idea che non si possa più fare oggi perché siamo soffocati dalla burocrazia e dai cavilli”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
