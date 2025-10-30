Ponte Stretto | il Governo frena risposte dopo motivazioni Corte Meloni opera strategica rimane obiettivo
La riunione d'urgenza, convocata in mattinata a palazzo Chigi dopo la mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto, serve quasi più a rallentare e ad abbassare i toni che a precipitare decisioni 'straordinarie'. Aveva parlato di "ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento" Giorgia Meloni; di "una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico", Matteo Salvini. Tanto da spingere la Corte dei Conti a diramare una nota per ribadire di essersi espressa "su profili strettamente giuridici" e "senza alcun tipo di valutazione sull'opportunità e sul merito dell'opera" e chiedere "rispetto" per l'operato dei magistrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
