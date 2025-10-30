Ponte Stretto Bonelli Avs | È una truffa di Stato progetto vecchio di 28 anni – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Dopo il mancato visto di legittimità sul Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti siamo oggi nella condizione di fornirvi alcuni documenti che evidenziano in maniera chiara che ci troviamo di fronte a una truffa di Stato. Giorgia Meloni e Salvini hanno nascosto agli italiani che si sta parlando di un progetto vecchio di 28 anni fa”. Lo ha detto il leader dei Verdi e co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli, incontrando i giornalisti davanti a palazzo Chigi dove è previsto un vertice di maggioranza sul Ponte delle Stretto. “L'abbiamo trovato, il documento che Salvini e Meloni hanno tenuto nascosto nel loro cassetto. 🔗 Leggi su Open.online
