Ponte scoppia il caos con la maggioranza | scontro totale può crollare tutto

Tvzap.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione politica ha raggiunto un punto di non ritorno. Nelle ultime ore, lo scontro tra maggioranza e opposizione ha assunto toni durissimi, con accuse incrociate che investono tutti i temi centrali dell’agenda politica italiana. Dalla riforma della giustizia al delicato caso del Ponte sullo Stretto di Messina, fino al nodo più caldo della manovra economica, la battaglia politica si è trasformata in un vero campo di guerra istituzionale. La miccia è esplosa dopo la decisione della Corte dei Conti di bloccare temporaneamente il progetto del Ponte, provocando l’immediata reazione del vicepremier Matteo Salvini e della premier Giorgia Meloni, che ha denunciato “ l’ennesimo atto politico di un organo tecnico ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ponte scoppia il caos con la maggioranza scontro totale pu242 crollare tutto

© Tvzap.it - Ponte, scoppia il caos con la maggioranza: scontro totale, può crollare tutto

Argomenti simili trattati di recente

Indagini sul ponte del torrente Villa. Viabilità a rischio caos a Ceparana: "Un piano per alleviare i disagi" - Anas ha comunicato l’esigenza di limitare per quattro giorni la circolazione per effettuare delle verifiche. Scrive lanazione.it

Frosinone, caos per il rinnovo delle patenti: visite sospese dopo le dimissioni del presidente della commissione medica - Le liste d’attesa per prenotare le visite sono state bloccate sia su Frosinone che su Cassino. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ponte Scoppia Caos Maggioranza