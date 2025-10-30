Ponte scoppia il caos con la maggioranza | scontro totale può crollare tutto
La tensione politica ha raggiunto un punto di non ritorno. Nelle ultime ore, lo scontro tra maggioranza e opposizione ha assunto toni durissimi, con accuse incrociate che investono tutti i temi centrali dell’agenda politica italiana. Dalla riforma della giustizia al delicato caso del Ponte sullo Stretto di Messina, fino al nodo più caldo della manovra economica, la battaglia politica si è trasformata in un vero campo di guerra istituzionale. La miccia è esplosa dopo la decisione della Corte dei Conti di bloccare temporaneamente il progetto del Ponte, provocando l’immediata reazione del vicepremier Matteo Salvini e della premier Giorgia Meloni, che ha denunciato “ l’ennesimo atto politico di un organo tecnico ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
