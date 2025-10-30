Ponte Salvini determinato a ripartire
10.00 Dopo lo scontro tra Corte dei Conti e governo sul Ponte sullo Stretto,riunione dell'esecutivo a Palazzo Chigi. Il summit convocato d'urgenza dal presidente del Consiglio,Giorgia Meloni,dopo lo stop della Corte a delibera Cipess. Il ministro Salvini ha anticipato: "La mia proposta è quella di tornare in CdM e approvare il nuovo progetto. E poi lo approverà il Parlamento".Il vicepremier e ministro dei Trasporti si è confrontato con tecnici e manager. L'obiettivo è trovare una soluzione per far ripartire i lavori. Salvini "è determinato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
