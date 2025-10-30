Ponte PChigi | Obiettivo è procedere
14.10 "Rimane fermo l'obiettivo, pienamente condiviso dall'intero Esecutivo, di procedere con la realizzazione dell' opera". Si chiude così la nota diffusa da Palazzo Chigi dopo la riunione "cui hanno partecipato il presidente del Consiglio, Meloni, i vicepresidenti Salvini e Tajani, con i Sottosegretari Mantovano e Fazzolari, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto". "All'esito della riunione,si è convenuto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della delibera della Corte dei Conti. Il governo poi replicherà". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
