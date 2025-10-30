Ponte Ognissanti supermercati aperti in Toscana | ecco dove fare la spesa il 1° novembre

Firenze, 30 ottobre 2025 – Anche nel ponte di Ognissanti, chi resta in città o chi parte per un weekend fuori casa potrà contare sui supermercati aperti per la spesa dell’ultimo minuto. Da Firenze a Pisa, da Grosseto a Lucca, la grande distribuzione in Toscana non si ferma: la maggior parte dei punti vendita resterà infatti operativa sabato 1° novembre, giorno festivo, con aperture regolari o parziali, e seguirà poi i consueti orari domenicali domenica 2 novembre. Unicoop Firenze. Tutti i punti vendita saranno aperti sia il 1° che il 2 novembre. Le grandi strutture e i supermercati osserveranno l’orario 8-20, mentre i negozi più piccoli resteranno aperti fino alle 13 o 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

