Ponte Ognissanti supermercati aperti in Toscana | ecco dove fare la spesa il 1° novembre
Firenze, 30 ottobre 2025 – Anche nel ponte di Ognissanti, chi resta in città o chi parte per un weekend fuori casa potrà contare sui supermercati aperti per la spesa dell’ultimo minuto. Da Firenze a Pisa, da Grosseto a Lucca, la grande distribuzione in Toscana non si ferma: la maggior parte dei punti vendita resterà infatti operativa sabato 1° novembre, giorno festivo, con aperture regolari o parziali, e seguirà poi i consueti orari domenicali domenica 2 novembre. Unicoop Firenze. Tutti i punti vendita saranno aperti sia il 1° che il 2 novembre. Le grandi strutture e i supermercati osserveranno l’orario 8-20, mentre i negozi più piccoli resteranno aperti fino alle 13 o 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Trainline segnala un aumento record di passeggeri diretti a Lucca per il ponte di Ognissanti, complice il Lucca Comics & Games L'articolo https://ta4.us/nSdocKS - facebook.com Vai su Facebook
Ponte Ognissanti, supermercati aperti in Toscana: ecco dove fare la spesa il 1° novembre - Firenze, 30 ottobre 2025 – Anche nel ponte di Ognissanti, chi resta in città o chi parte per un weekend fuori casa potrà contare sui supermercati aperti per la spesa dell’ultimo minuto. Secondo lanazione.it
Supermercati aperti il 1° novembre: dove fare la spesa nel giorno di Ognissanti - Venerdì 1° novembre 2024 si celebra la festa di Tutti i Santi, una giornata dedicata alla commemorazione dei santi della tradizione cristiana e festeggiata in tutta Italia come giorno festivo. Come scrive gazzetta.it
Ognissanti, ecco i supermercati aperti il primo novembre. Ma attenzione agli orari - Il primo di novembre sarà Ognissanti, noto anche come "Tutti i Santi", e in Italia viene un giorno festivo, in cui si celebrano i santi della tradizione religiosa cristiana. Riporta ilgiornale.it