Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Bene ha fatto l'onorevole Barelli a precisare che la Corte dei Conti sul Ponte ha fatto semplicemente il suo mestiere, prendendo le distanze dalla pericolosa delegittimazione lanciata dal Governo. Quello che resta da dire, però, è che chi non ha fatto il suo mestiere è il Governo. Basta difendere l'indifendibile. L'esecutivo non è al di sopra delle legge, soprattutto nell'impiego dei soldi degli italiani, sottratti ad altre opere necessarie e urgenti in Sicilia e in Calabria. Ora non resta che accantonare il non-progetto del Ponte di Salvini, insostenibile sul piano economico e ambientale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ponte Messina: Provenzano (Pd), 'governo indifendibile, si fermi e accantoni progetto'

