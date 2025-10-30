Ponte manovra e giustizia | scontro totale tra maggioranza e opposizione

È guerra aperta tra maggioranza e opposizioni. Dalla riforma della giustizia al Ponte sullo Stretto, passando per la manovra economica, lo scontro è totale. Dopo lo stop della Corte dei Conti al progetto simbolo di Matteo Salvini, Giorgia Meloni ha tuonato contro “l’ennesimo atto politico di un organo tecnico”. Per la Lega è “una sentenza politica”, per Tajani “inammissibile che la magistratura contabile decida sulle opere del Paese”. Dall’altra parte, la risposta è durissima. Elly Schlein accusa la premier di voler “mani libere e potere assoluto”. M5s e Avs chiedono le dimissioni di Salvini, Calenda parla di “deriva pericolosa”, mentre Renzi definisce la riforma “un’occasione sprecata”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ponte, manovra e giustizia: scontro totale tra maggioranza e opposizione

News recenti che potrebbero piacerti

«L’italiano non è un’opinione: la manovra parla di definanziamento per la 106», attacca la deputata Baldino del M5S. Il ministro replica: «Noi intendiamo andare aventi con il Ponte» ? Vai su Facebook

Ponte, manovra e giustizia: scontro totale tra maggioranze e opposizione - Dalla riforma della giustizia al Ponte sullo Stretto, passando per la manovra economica, lo scontro è ... Come scrive thesocialpost.it

Ponte sullo stretto, manovra e riforma della giustizia. Scontro totale - Duro il giudizio delle opposizioni anche contro la riforma della giustizia in vista del voto definitivo del Senato. Lo riporta msn.com

Ponte sullo Stretto, scontro tra Bonelli e Salvini in Aula: “Progetto vecchio di 26 anni”. “Fosse per voi andremmo a cavallo” – Video - "Se avessimo adottato le sue politiche del 'no' non avremmo l'Autostrada del Sole e andremmo in giro a cavallo in Italia": scontro alla Camera ... Segnala ilfattoquotidiano.it