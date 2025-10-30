Ponte il governo convinto di superare l' ostacolo ' Corte dei Conti' e i giudici si dicono sconcertati per le reazioni politiche

La partita è ancora lunga. Questa l'impressione a 24 ore dall'alt della Corte dei Conti alla delibera Cipess relativa al Ponte sullo Stretto. Il day after ha visto la premier Giorgia Meloni convocare una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione e definire una road map.

