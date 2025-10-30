ponte garibaldi le pagelle dei commissari ai progetti

Sul tema del nuovo Ponte Garibaldi la struttura commissariale si dice "Disponibile al dialogo". Sono quattro le alternative presentate da Italia Nostra, una a firma dell’architetto Alberto Bachiocchi, le altre tre dell’architetto Massimo Buratti, in collaborazione con il designer Adriano Pepe. Il 5 novembre il Tar si pronuncerà definitivamente sul progetto del Ponte Garibaldi, oggetto di un ricorso avanzato da alcune associazioni ambientaliste e da Italia Nostra, dopo la petizione che ha raccolto oltre 10mila firme. "Abbiamo visto i quattro progetti dei ponti che sono stati proposti, i quali nella sostanza coincidono con molte delle ipotesi che avevamo fatto prima di giungere alla configurazione del Garibaldi – spiega il vicecommissario, l’ingegner Stefano Babini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

