Ponte di Ognissanti tutto aperto in Toscana | centri commerciali pronti per Halloween e shopping

Firenze, 29 ottobre 2025 – Altro che ponte e relax. In Toscana il weekend di Ognissanti sarà un vero e proprio trionfo dello shopping. A conferma che la festività del 1 novembre, al di là del suo valore religioso, è ormai vissuta più come un’ occasione di svago e consumo che come un momento di raccoglimento. Quasi tutti i centri commerciali, outlet e grandi catene della regione resteranno aperti, con orari regolari e iniziative a tema Halloween. A Campi Bisenzio, i Gigli accoglieranno i visitatori dalle 9 alle 21 (fino alle 22 per Primark e alle 23 per i ristoranti). Anche Ikea, a Sesto Fiorentino e Pisa, resterà aperta dalle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

