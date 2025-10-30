"La vicenda del Ponte di Cesa merita chiarezza, non polemiche a posteriori." Con queste parole il consigliere provinciale e comunale Paolo Brandi torna su un tema che negli ultimi mesi ha alimentato un acceso dibattito, tra cittadini e amministratori, attorno alla viabilità del collegamento tra Castiglion Fiorentino e Marciano. Brandi ricorda come "già in passato" fosse stato tra i primi a segnalare i limiti dell’intervento realizzato, in particolare la scelta del senso unico alternato, che pur avendo evitato la chiusura totale del ponte, non può essere considerata una soluzione definitiva. Da qui le due richieste avanzate in Consiglio Provinciale: l’avvio della progettazione di un nuovo ponte e l’adozione di misure urgenti per tutelare la sicurezza dei pedoni, oggi compromessa dalla ridotta larghezza della carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte di Cesa continua la polemica