All'opposizione non par vero che la Corte dei Conti sia intervenuta con uno stop temporaneo per l'iter amministrativo del progetto infrastrutturale per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, le cui motivazioni saranno rese note entro 30 giorni. Da ieri dalle parti del Pd e dei partiti che compongono la minoranza del parlamento si invoca, e ci si augura, la caduta dell'esecutivo. Il governo di Giorgia Meloni ha però confermato l'intenzione di andare avanti e l'ha fatto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, secondo il quale " questa è la casta giudiziaria che vede il crollo del suo potere e del suo impero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ponte, anche Salis all'attacco: "Manie di grandezza di quel Salvini..."