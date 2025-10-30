Pomodorini siciliani con salmonella in 17 Paesi Ue dei 437 casi confermati ben 123 sono in Italia

È in corso in Europa un focolaio transfrontaliero prolungato di Salmonella, i pomodorini siciliani sarebbero la probabile fonte di infezione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

pomodorini siciliani con salmonella in 17 paesi ue dei 437 casi confermati ben 123 sono in italia

