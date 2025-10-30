Pomodorini siciliani con salmonella in 17 Paesi Ue dei 437 casi confermati ben 123 sono in Italia

È in corso in Europa un focolaio transfrontaliero prolungato di Salmonella, i pomodorini siciliani sarebbero la probabile fonte di infezione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pomodorini siciliani con salmonella in 17 Paesi Ue, dei 437 casi confermati ben 123 sono in Italia

Argomenti simili trattati di recente

? EPIDEMIA DI SALMONELLA "DAI POMODORINI SICILIANI" | "Focolaio prolungato", il caso leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/29/il-caso-dellepidemia-di-salmonella-dai-pomodorini-siciliani-focolaio-prolungato - facebook.com Vai su Facebook

Infezioni salmonella, Sammartino: "Nessun caso di contaminazione tra i pomodorini siciliani" ift.tt/hVNtSdv - X Vai su X

Pomodorini siciliani con salmonella in 17 Paesi Ue, dei 437 casi confermati ben 123 sono in Italia - In Europa è in corso un focolaio transfrontaliero prolungato di Salmonella, i pomodorini siciliani sarebbero la probabile fonte di infezione ... virgilio.it scrive

Salmonella nei pomodorini siciliani, la Ue conferma l’ipotesi: tre anni di casi e indagini in 17 Paesi - Efsa lega un focolaio di Salmonella Strathcona ai pomodorini siciliani: 437 casi in Europa dal 2023. Secondo msn.com

Epidemia di salmonella e pomodorini siciliani, la Ue conferma il nesso - Un report Ecdc (l’agenzia Ue dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive) ed Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) fa il punto sui focolai in corso dal 2023 ... Riporta ilsole24ore.com