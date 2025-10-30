Pomodorini siciliani allarme salmonella | 400 casi in Europa
In Italia e in Europa sono stati registrati diversi casi di salmonella, pare che la diffusione sia legata ai pomodorini siciliani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
? EPIDEMIA DI SALMONELLA "DAI POMODORINI SICILIANI" | "Focolaio prolungato", il caso leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/29/il-caso-dellepidemia-di-salmonella-dai-pomodorini-siciliani-focolaio-prolungato - facebook.com Vai su Facebook
Infezioni salmonella, Sammartino: "Nessun caso di contaminazione tra i pomodorini siciliani" ift.tt/hVNtSdv - X Vai su X
Pomodorini contaminati da salmonella: più di 400 casi in Europa, oltre 100 in Italia - Si tratterebbe di un focolaio persistente di Salmonella Strathcona: ecco qual è la situazione ... Secondo msn.com
Allarme pomodori, se mangi questi famosi rischi moltissimo: scoperto un focolaio proprio qui - Allarme pomodori: segnalato un focolaio pericoloso di Salmonella in questa coltivazione: ecco cosa fare per non rischiare. Si legge su fashionblog.it
Lollobrigida: salmonella da pomodorini siciliani, 'nessun allarme, Schillaci vigile' - Il ministro dell'Agricoltura, percentuale dei casi irrisoria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com