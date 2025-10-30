Pomodorini siciliani allarme salmonella | 400 casi in Europa

Ildifforme.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia e in Europa sono stati registrati diversi casi di salmonella, pare che la diffusione sia legata ai pomodorini siciliani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

pomodorini siciliani allarme salmonella 400 casi in europa

© Ildifforme.it - Pomodorini siciliani, allarme salmonella: 400 casi in Europa

Scopri altri approfondimenti

pomodorini siciliani allarme salmonellaPomodorini contaminati da salmonella: più di 400 casi in Europa, oltre 100 in Italia - Si tratterebbe di un focolaio persistente di Salmonella Strathcona: ecco qual è la situazione ... Secondo msn.com

pomodorini siciliani allarme salmonellaAllarme pomodori, se mangi questi famosi rischi moltissimo: scoperto un focolaio proprio qui - Allarme pomodori: segnalato un focolaio pericoloso di Salmonella in questa coltivazione: ecco cosa fare per non rischiare. Si legge su fashionblog.it

pomodorini siciliani allarme salmonellaLollobrigida: salmonella da pomodorini siciliani, 'nessun allarme, Schillaci vigile' - Il ministro dell'Agricoltura, percentuale dei casi irrisoria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Pomodorini Siciliani Allarme Salmonella