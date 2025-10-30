Pomodorini contaminati da salmonella | più di 400 casi in Europa oltre 100 in Italia

L'Europa alle prese con numerosi casi di intossicazione da salmonella. Tutto sarebbe partito da dei semplici pomodorini, che potrebbero essere stati coltivati in Sicilia, anche se si attendono ancora delle conferme. Stando a un report redatto dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC), negli ultimi tre anni ci sarebbe stato un vero boom di casi: oltre 400 persone colpite nel vecchio continente, e di queste più di 100 sono state registrate in Italia. In Ue si tratta ormai di un vero e proprio allarme sanitario. Sono 17 i paesi europei interessati da questo problema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pomodorini contaminati da salmonella: più di 400 casi in Europa, oltre 100 in Italia

