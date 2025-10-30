Poliziotto spara e uccide un 20enne dopo un inseguimento | la famiglia chiede di riaprire le indagini

Il 24 marzo 2016 un poliziotto ha sparato e ucciso Soufiane Ech Chafiy al termine di un inseguimento ad Abbiategrasso (Milano). L'agente era stato indagato per eccesso colposo di legittima difesa, ma il gip aveva archiviato nonostante il 20enne fosse "disarmato" e colpito "alle spalle". Ora la famiglia del ragazzo ha chiesto di riaprire le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it