Poliziotto in mutande durante collegamento per l'udienza in Tribunale giudice sconcertato | Non hai i pantaloni

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena, avvenuta durante un'udienza per un processo in video collegamento a Detroit, ha sconcertato sia il giudice sia l'avvocato dell'imputata. La polizia di Detroit ha dichiarato di aver aperto un'indagine interna sul comportamento del poliziotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

poliziotto mutande durante collegamentoPoliziotto in mutande durante collegamento per l’udienza in Tribunale, giudice sconcertato: “Non hai i pantaloni” - La scena, avvenuta durante un'udienza per un processo in video collegamento a Detroit, ha sconcertato sia il giudice sia l'avvocato dell'imputata ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Poliziotto Mutande Durante Collegamento