Poliziotto in mutande durante collegamento per l'udienza in Tribunale giudice sconcertato | Non hai i pantaloni

La scena, avvenuta durante un'udienza per un processo in video collegamento a Detroit, ha sconcertato sia il giudice sia l'avvocato dell'imputata. La polizia di Detroit ha dichiarato di aver aperto un'indagine interna sul comportamento del poliziotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

TRIS Siracusa. . Cocaina nelle mutande: scatta l'arresto per un 25 enne. Controlli dei Falchi della Squadra mobile, che hanno sottoposto a un controllo il giovane mentre era in transito in sella a uno scooter - facebook.com Vai su Facebook

Poliziotto in mutande durante collegamento per l’udienza in Tribunale, giudice sconcertato: “Non hai i pantaloni” - La scena, avvenuta durante un'udienza per un processo in video collegamento a Detroit, ha sconcertato sia il giudice sia l'avvocato dell'imputata ... fanpage.it scrive