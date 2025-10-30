Poliziotto gli sparò alla schiena e lo uccise il gip archiviò nonostante i dubbi | Frutto del Sistema Pavia Cos’è e che legami ha con Garlasco – Il video

Soufiane Ech Chafiy è agonizzante a terra, trafitto alla schiena da un proiettile sparato da un poliziotto, quando i due agenti che lo avevano inseguito si fermano vicino a lui. Uno dei due si allontana e urina a due metri di distanza dal 20enne senza curarsene. I soccorsi arriveranno 23 minuti dopo, un ritardo che per il giovane è una condanna a morte. È il 24 marzo 2016 quando questa scena viene ripresa da una telecamera di videosorveglianza. Pochi mesi dopo, l’indagine condotta dalla procura di Pavia finisce con un nulla di fatto. O meglio, con l’archiviazione del procedimento nonostante «nessuna delle perplessità» sottolineate dal gip «risulti fugata». 🔗 Leggi su Open.online

