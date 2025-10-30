Polizia Locale allo sbando sotto le direttive di una giunta di sinistra che vuole fare cassa

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«A preoccupare i cittadini è soprattutto la sicurezza, in una città che non vede investimenti su questo fronte e con una Polizia Locale sempre più impegnata a dare multe piuttosto che a fare controlli, per direttive del centrosinistra». Lo dichiara il consigliere comunale Massimo Trespidi, del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

polizia locale sbando sotto«Polizia Locale allo sbando sotto le direttive di una giunta di sinistra che vuole fare cassa» - Il consigliere comunale Massimo Trespidi (gruppo civico Liberi) commenta l'incontro con i cittadini nell’ambito dell’iniziativa "Pud – Piano Urbano contro il Degrado" ... Scrive ilpiacenza.it

polizia locale sbando sottoPolizia locale, festa sotto al Nettuno. Dalle nuove assunzioni alle attività: "Rafforziamo ancora di più il corpo" - Sotto ai piedi del Gigante, i bambini giocano in bicicletta in un percorso tra piccoli birilli e mini carreggiate fatto apposta per loro, con i vigili ad ... Segnala msn.com

Pero, polizia locale sotto attacco: "Tiriamo dritto, non ci fanno paura" - Agenti aggrediti sia verbalmente che di persona sui social, indagini in corso: i responsabili saranno denunciati. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Locale Sbando Sotto