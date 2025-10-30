Politecnica il passaggio di consegne | Quagliarini si insedia Gregori | Ateneo in crescita e unito

Anconatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Un lunghissimo applauso dall'Aula Magna "Guido Bossi" ha salutato questo pomeriggio la fine del mandato di Gian Luca Gregori, che dopo sei anni (2019-2025) lascia la guida dell'Università Politecnica delle Marche. Anni "complessi", segnati da sfide epocali, ma anche da una crescita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

