Policlinico universitario Giorgio Santonocito nomimato commissario straordinario

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Policlinico ha un nuovo vertice. Si è insediato Giorgio Giulio Santonocito che ha ufficialmente assunto l’incarico di commissario straordinario 'ad interim' dell’azienda, dopo la nomina avvenuta con decreto dell’assessore regionale per la Salute Daniela Faraoni. Santonocito continuerà a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

policlinico universitario giorgio santonocitoPoliclinico di Catania: Santonocito commissario straordinario - Ha assunto l’incarico “ad interim” e continuerà a ricoprire anche il ruolo di Direttore Generale del Policlinico di Messina. insanitas.it scrive

policlinico universitario giorgio santonocitoPoliclinico Catania, insediato il commissario straordinario - Si è insediato Giorgio Giulio Santonocito che ha ufficialmente assunto l'incarico di commissario straordinario 'ad interim' dell'azienda, dopo la nomina ... Come scrive ansa.it

policlinico universitario giorgio santonocitoPoliclinico di Catania, si è insediato il nuovo commissario straordinario Giorgio Santonocito - Si è insediato questo pomeriggio Giorgio Giulio Santonocito, che ha ufficialmente assu ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Policlinico Universitario Giorgio Santonocito