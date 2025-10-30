Policlinico universitario Giorgio Santonocito nomimato commissario straordinario

Il Policlinico ha un nuovo vertice. Si è insediato Giorgio Giulio Santonocito che ha ufficialmente assunto l’incarico di commissario straordinario 'ad interim' dell’azienda, dopo la nomina avvenuta con decreto dell’assessore regionale per la Salute Daniela Faraoni. Santonocito continuerà a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

