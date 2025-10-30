Polemica tra Bublik e Moutet a Parigi | cosa è successo nell’ultimo Masters1000 dell’anno
Provocazioni continue tra Alexander Bublik e Corentin Moutet a precedere e dopo la sfida nel Masters1000 di Parigi. Il confronto tra il kazako e il francese era stato “elettrizzato” dalle dichiarazioni di quest’ultimo, in avvicinamento al confronto. “ Sappiamo che (Bublik ndr.) è molto provocatorio con gli altri giocatori, manca di rispetto agli altri tennisti. Abbiamo avuto screzi in passato perché non rappresenta i miei valori come sportivo. Arriverò molto motivato per mandarlo a casa con l’aiuto del pubblico “, ha dichiarato Moutet. Benzina sul fuoco nell’animo di Bublik che, sconfitto per 6-3 7-5 il padrone di casa, ha dichiarato questo ai microfoni sul suo avversario: “ Ha parlato troppo prima della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
