Polemica tra Bublik e Moutet a Parigi | cosa è successo nell’ultimo Masters1000 dell’anno

Provocazioni continue tra Alexander Bublik e Corentin Moutet a precedere e dopo la sfida nel Masters1000 di Parigi. Il confronto tra il kazako e il francese era stato "elettrizzato" dalle dichiarazioni di quest'ultimo, in avvicinamento al confronto. " Sappiamo che (Bublik ndr.) è molto provocatorio con gli altri giocatori, manca di rispetto agli altri tennisti. Abbiamo avuto screzi in passato perché non rappresenta i miei valori come sportivo. Arriverò molto motivato per mandarlo a casa con l'aiuto del pubblico ", ha dichiarato Moutet. Benzina sul fuoco nell'animo di Bublik che, sconfitto per 6-3 7-5 il padrone di casa, ha dichiarato questo ai microfoni sul suo avversario: " Ha parlato troppo prima della partita.

