Pogback due anni dopo l' ultima volta | vicino il debutto con il Monaco e resta vivo il sogno Mondiali
L'allenatore monegasco Pocognoli apre al ritorno in campo dell'ex bianconero: potrebbe subentrare sabato contro il Paris Fc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
"Pogback" due anni dopo l'ultima volta: vicino il debutto con il Monaco e resta vivo il sogno Mondiali - L'allenatore dei monegaschi Pocognoli apre al ritorno in campo dell'ex bianconero: potrebbe subentrare sabato contro il Paris Fc ... Secondo msn.com