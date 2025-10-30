Pochi rimbalzi e disastro ai tiri liberi | la Blu Basket Bergamo cade ad Avellino
Bergamo. Trasferta amara per la Blu Basket, che cade per la quarta volta in stagione al PalaDelMauro di Avellino, nell’ottava giornata del campionato di A2. I padroni di casa della Gruppo Lombardi arrivano al successo finale per 94-82 dopo una partita sempre tenuta in controllo sin dall’inizio, dominata a rimbalzo con un netto 49-31 nel conteggio e condizionata dagli errori di Bergamo ai tiri liberi (1327, sotto al 5o%). Bergamo va avanti 4-5, ma è il primo e unico vantaggio del match, poi sempre all’inseguimento dei padroni di casa. Avellino va avanti 14-7 al 6’, con la squadra di Zanchi che riduce lo scarto a un possesso ma chiude il periodo sotto di cinque lunghezze sul 22-17. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
