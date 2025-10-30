Pochi parlano di ATA eppure è parte della comunità educante D’Aprile Uil Scuola | Il bidello educa quando dice a mia figlia di non buttare la carta a terra

"Pochi sanno che esiste il personale ATA nelle scuole. Notate quasi tutti i comunicati stampa, si parla esclusivamente del personale docente. Non sono a favore di uno o dell'altro: sono a favore di una comunità educante che è fatta di ATA, docenti dirigenti, famiglie e studenti": così il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ieri alla Camera dei Deputati durante il convegno “La governance amministrativa della scuola tra norme, personale e innovazione”, promosso da ANQUAP. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it