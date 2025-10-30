Poca Italia e dominio spagnolo anche nel JuniorGP Un solo acuto con Leonardo Zanni

Il motociclismo italiano è alla costante ricerca di nuovi talenti in grado di seguire le orme dei vari Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, che occupano attualmente le prime sette posizioni del Mondiale MotoGP 2025. In tempi recenti purtroppo il livello medio del movimento azzurro tra Moto2 e Moto3 si è abbassato, come dimostrano gli scarsi risultati di quest'anno (una sola vittoria con Celestino Vietti a Misano, nessun italiano nella top5 della generale). In attesa di capire come si svilupperà il percorso di crescita di alcuni giovani interessanti che militano nella classe leggera del Motomondiale tra cui Luca Lunetta (che passerà in Moto2 nel 2026), Matteo Bertelle e Guido Pini, la speranza di avere anche in futuro un ricambio generazionale di qualità è legata anche al rendimento dei piloti italiani nei campionati propedeutici alla Moto3.

