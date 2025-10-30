PMI lecchesi a scuola di intelligenza artificiale | Così miglioreremo il lavoro di tutti i giorni

Le piccole e medie imprese del territorio lecchese si preparano a scoprire da vicino come l’intelligenza artificiale possa diventare una risorsa concreta per innovare processi e aumentare la competitività. È stato presentato oggi “AI in azione: strumenti pratici per l’efficienza aziendale”, un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

