La nostra Costituzione è stata un’importante conquista di civiltà: con essa il sistema giudiziario veniva finalmente sottratto al controllo del potere politico e a ogni forma condizionamento, partendo dall’idea che un ordine giudiziario, per garantire imparzialità e tutelare i diritti di tutti, dovesse essere soggetto soltanto alla Costituzione e alla legge. Oggi, con un iter che si è concluso in tempi record e senza alcun confronto parlamentare, viene approvata una riforma costituzionale che ci riporta al passato. Abbiamo sentito dire più volte, dagli stessi promotori di questo testo normativo, che la riforma non si occupa delle risorse da destinare agli uffici giudiziari, non accelera la definizione dei processi, non affronta le questioni che riguardano l’efficacia e l’efficienza dell’azione giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pm burocrati e condizionati dalla politica: così la riforma Nordio svuoterà il principio di uguaglianza dei cittadini” – l’intervento