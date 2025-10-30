Pizzo e summit mafiosi a Misilmeri dopo cinque mesi torna libero un indagato

Era stato arrestato a maggio scorso nell'ambito di un'inchiesta antimafia contro la cosca di Misilmeri, ma adesso - dopo un interrogatorio - il gip Walter Turturici ha disposto la revoca dei domiciliari per Giuseppe Carmicino, 40 anni, presidente e responsabile della squadra di calcio giovanile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Provincia Unica TV. . Gli ultimi taleggi della stagione dell'alpeggio di Biandino e il Pizzo dei Tre Signori. #itinerari in onda Mercoledi alle 21.00 su UnicaTV Canale 75 - facebook.com Vai su Facebook

Misilmeri, revocati domiciliari per il presidente del Ciaculli Carmicino - PALERMO – Il gip di Palermo Walter Turturici ha disposto la revoca degli arresti domiciliari nei confronti di Giuseppe Carmicino. Da livesicilia.it

«Ho fatto arrestare i mafiosi che mi chiedevano il pizzo: gli ho dato 5 milioni in 8 anni. Ora ho paura per la vita, mia e di mia moglie» - Negli otto anni passati a pagare il pizzo e subire umiliazioni, l'uomo ha sofferto per una situazione che lo isolava, rendendolo distante dagli altri e irrimediabilmente solo Dopo anni di vessazioni ... Lo riporta leggo.it

Estorsioni e violenze, quattro arresti nel blitz antimafia dei carabinieri a Misilmeri - Duro colpo alla famiglia mafiosa di Misilmeri: i carabinieri hanno arrestato quattro persone (due in carcere, due ai domiciliari con braccialetto elettronico), tra i 40 e i 62 anni, accusate a vario ... Scrive rainews.it