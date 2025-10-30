Pizzicato in piazza Camagna con l' auto intestata a una persona defunta inveisce contro gli agenti | denunciato
Un uomo di 66 anni circolava in zona a traffico limitato senza autorizzazione, con il veicolo intestato a una persona defunta, privo di assicurazione da 5 anni e non revisionato da 3.È quanto fanno sapere dal comando Macheda-Marino della polizia locale di Reggio Calabria, guidato dal comandante. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
@rosario_fiorello pizzicato in diretta mostra tutto il suo amore per l’amato dolce salentino, sua maestà il Pasticciotto ? - facebook.com Vai su Facebook
Ruba impianto stereo da un'auto 'Pizzicato' ladro settantunenne - le sue iniziali, è stato 'pizzicato' mentre rubava alcuni oggetti da un'automobile, in piazza Ghiberti. Scrive lanazione.it