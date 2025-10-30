Più luce per tutti | la Cers sociale di San Severo amplia la produzione e l’impegno contro la povertà energetica
Aumenta il numero di soci, che decidono di aderire alla prima Comunità Energetica Rinnovabile Sociale di San Severo e aumenta anche la produzione di energia della Cers.Nata all’inizio dello scorso anno dalla collaborazione fra la Caritas di San Severo e la startup Hivergy, la Cers “Energia di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
