Più luce per tutti | la Cers sociale di San Severo amplia la produzione e l’impegno contro la povertà energetica

Foggiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumenta il numero di soci, che decidono di aderire alla prima Comunità Energetica Rinnovabile Sociale di San Severo e aumenta anche la produzione di energia della Cers.Nata all’inizio dello scorso anno dalla collaborazione fra la Caritas di San Severo e la startup Hivergy, la Cers “Energia di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Luce Tutti Cers