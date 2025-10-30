Più corse per corriere e bus in orario scolastico nuovi orari dal 3 novembre

Modenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corse bis della linea 430 da San Felice a Mirandola. Potenziamenti per le corse scolastiche dirette a Vignola, Pavullo e Monteombraro. Anticipi per le corse urbane della linea 3 utilizzate dagli studenti delle scuole Marconi di Modena e del centro storico e la corsa della linea 394 diretta al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Firenze in gabbia, cantieri del tram e corse dei bus che saltano: «Così non si può andare avanti» - Il racconto è quello di una residente di Firenze Sud, uno dei tanti arrivati al Corriere Fiorentino sul tema. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

pi249 corse corriere busMilano, M4 sospesa per un «guasto agli impianti»: i treni ripartono dopo un'ora. Corse rallentate sulla «Gialla» - Treni a rilento per alcuni minuti sulla linea M3, soccorso un passeggero alla stazione di Porta Romana ... milano.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Corse Corriere Bus