Pistoia capitale del libro I dettagli del dossier Fra radio e buste a sorpresa

PISTOIA Una trasmissione radiofonica sui libri e sulla lettura, corsi di formazione destinati ai giovani e dedicati in particolare alla filiera del libro, speed date letterari, buste a sorpresa, libri sospesi così come accade altrove con il caffè, liste nozze in libreria e letture in luoghi "insoliti", siano questi teatri, musei o qualsiasi altro spazio non tradizionalmente dedicato al leggere. Sono solo alcuni dei punti del "decalogo" di cui si compone il dossier in sessanta pagine che ha permesso di incoronare Pistoia Capitale del Libro 2026, titolo che la città raccoglierà da chi l’ha preceduta, Subiaco (in carica fino a marzo per il grave e improvviso lutto che ha colpito quella comunità, con la morte del sindaco Domenico Petrini sopraggiunta nel pieno dell’anno da Capitale). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, capitale del libro. I dettagli del dossier . Fra radio e buste a sorpresa

