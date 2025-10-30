Pistocchi | Rocchi dice una cosa e Sozza ne fa un’altra Chissà se al Var hanno saputo che è finita…

Inter News 24 Le parole di Maurizio Pistocchi, noto giornalista, sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato Inter Fiorentina. I dettagli. Due rigori netti, due decisioni che hanno fatto esplodere la polemica. Durante l’ultima gara dell’ Inter, l’arbitro Sozza e la coppia VAR composta da Ghersini e Chiffi hanno scelto di non concedere due calci di rigore che, a giudizio di molti, apparivano evidenti. Protagonista l’attaccante Pio Esposito, prima letteralmente placcato da Comuzzo e poi trattenuto al collo dallo stesso difensore, senza che il direttore di gara intervenisse. A rendere la vicenda ancora più controversa è arrivato un retroscena svelato da Maurizio Pistocchi su X, che ha commentato duramente gli episodi definendoli un segnale preoccupante per la gestione arbitrale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pistocchi: «Rocchi dice una cosa e Sozza ne fa un’altra. Chissà se al Var hanno saputo che è finita…»

Leggi anche questi approfondimenti

Clamoroso Pistocchi: “Chissà se al VAR hanno saputo che per Rocchi è finita e arriverà…” - facebook.com Vai su Facebook

Clamoroso Pistocchi: "Chissà se al VAR hanno saputo che per Rocchi è finita e arriverà..." - X Vai su X

Clamoroso Pistocchi: “Chissà se al VAR hanno saputo che per Rocchi è finita e arriverà…” - Due rigore incredibili non concessi all'Inter dall'arbitro Sozza e dagli addetti VAR Ghersini e Chiffi:[apester_widget id="68fdfa907a6df9a595f6c630"]Esposito viene prima placcato da Comuzzo e poi cint ... Segnala msn.com

Arbitri che sbagliano, Rocchi: «Stop se errore non ha logica. Napoli-Inter? Non c'era rigore» - No allo stop degli arbitri che sbagliano, ma con l'eccezione degli errori «che non hanno logica», per i quali c'è il fermo. Scrive ilmessaggero.it

Pistocchi: «Non capisco perché Spalletti accetti un incarico con tante incognite» - Il giornalista Maurizio Pistocchi esprime il suo punto di vista sull'imminente approdo di Spalletti sulla panchina della Juventus. Scrive ilnapolista.it