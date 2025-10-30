Piste ciclabili approvato un investimento di 900 mila euro
La Giunta comunale ha approvato due nuovi interventi dedicati alla cura e al potenziamento della rete ciclabile cittadina. Si tratta della manutenzione straordinaria e rigenerazione degli itinerari strategici del Biciplan e del rifacimento della sovrastruttura stradale delle piste ciclabili, per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
