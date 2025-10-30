Pista ciclopedonale Santo Stefano–Carraie Staloni Avs | Avvio dei lavori nell’autunno 2026

La realizzazione della pista ciclopedonale tra Santo Stefano e Carraie, attesa da tempo dai residenti delle due frazioni, richiederà ancora alcuni mesi prima dell’avvio dei lavori. La novità emerge dalla seduta di martedì in Consiglio comunale, quando il consigliere Nicola Staloni (Alleanza Verdi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

