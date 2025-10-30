Pista ciclabile iniziati i lavori di rimozione Il sindaco | Era un' opera inutile e dannosa
Sono iniziati stamattina (giovedì 3o ottobre) i lavori di rimozione della pista ciclabile, realizzata fra viale Palmiro Togliatti e viale Aldo Moro. I lavoratori della ditta Semes Srl di Carovigno hanno avviato il cantiere intorno alle ore 8, davanti agli occhi del sindaco Giuseppe Marchionna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
Studenti e amministratori insieme lungo la pista ciclabile e il Tombolo di Scarlino per raccogliere i rifiuti - #IlGiunco - facebook.com Vai su Facebook
Il cane Rocky ucciso con un fucile da caccia sulla pista ciclabile, ancora ignoto chi ha sparato. «Bisogna trovarlo» - X Vai su X
Via Statuto, pista ciclabile in ritardo: «E intanto per i lavori traffico nel caos» - I residenti segnalano i forti disagi: «Tempi troppo lunghi per fare 450 metri». ecodibergamo.it scrive
La Maddalena, iniziati i lavori del secondo tratto della pista ciclabile lungomare - Sono iniziati i lavori della pista ciclabile, il secondo stralcio del panoramico percorso lungomare, che partendo dall’ingresso storico della Scuola Sottufficiali MM arriverà fino ai locali dell’ex ... unionesarda.it scrive
Partiti i lavori per correggere la ciclabile ai Parioli, grazie alle indicazioni dei cittadini - i lavori di correzione della pista ciclabile su via Panama, nel cuore dei Parioli, dopo settimane di tensioni tra residenti e amministrazione comunale. Segnala msn.com