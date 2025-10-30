Pista ciclabile iniziati i lavori di rimozione Il sindaco | Era un' opera inutile e dannosa

Sono iniziati stamattina (giovedì 3o ottobre) i lavori di rimozione della pista ciclabile, realizzata fra viale Palmiro Togliatti e viale Aldo Moro. I lavoratori della ditta Semes Srl di Carovigno hanno avviato il cantiere intorno alle ore 8, davanti agli occhi del sindaco Giuseppe Marchionna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it