Pista ciclabile iniziati i lavori di rimozione Il sindaco | Era un' opera inutile e dannosa

Brindisireport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati stamattina (giovedì 3o ottobre) i lavori di rimozione della pista ciclabile, realizzata fra viale Palmiro Togliatti e viale Aldo Moro. I lavoratori della ditta Semes Srl di Carovigno hanno avviato il cantiere intorno alle ore 8, davanti agli occhi del sindaco Giuseppe Marchionna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Via Statuto, pista ciclabile in ritardo: «E intanto per i lavori traffico nel caos» - I residenti segnalano i forti disagi: «Tempi troppo lunghi per fare 450 metri». ecodibergamo.it scrive

La Maddalena, iniziati i lavori del secondo tratto della pista ciclabile lungomare - Sono iniziati i lavori della pista ciclabile, il secondo stralcio del panoramico percorso lungomare, che partendo dall’ingresso storico della Scuola Sottufficiali MM arriverà fino ai locali dell’ex ... unionesarda.it scrive

pista ciclabile iniziati lavoriPartiti i lavori per correggere la ciclabile ai Parioli, grazie alle indicazioni dei cittadini - i lavori di correzione della pista ciclabile su via Panama, nel cuore dei Parioli, dopo settimane di tensioni tra residenti e amministrazione comunale. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pista Ciclabile Iniziati Lavori