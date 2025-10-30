Piscina ancora due anni di lavori | Le opere avanzano con regolarità

Serviranno ancora un paio d’anni prima che i cesenati possano tuffarsi nella nuova piscina comunale, i cui lavori di realizzazione sono iniziati nei primi mesi del 2025 con l’intento di dare alla città nuovi spazi destinati a sostituire l’attuale struttura che verrà poi demolita (per lasciare spazio alla vasca esterna) una volta che l’impianto sarà ultimato. Il Comune di Cesena ha inviato ieri una nota nella quale traccia il punto dei lavori, anche in risposta alla curiosità dei tanti appassionati che aspettano di vedere prendere forma il nuovo edificio. "Le opere strutturali - spiega il Comune - stanno avanzando con regolarità: sono state completate le fondazioni su due livelli, con la conclusione della platea inferiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

